Kreto prizadel potres z magnitudo 5,5

Atene, 21. novembra - Grški otok Kreta in otočje Dodekanez je zgodaj davi stresel potres z magnitudo 5,5, je sporočil Inštitut za geodinamiko v Atenah in dodal, da je bil epicenter potresa pod morsko gladino med Kreto in otokom Karpatos. Po podatkih reševalnih služb ni bilo poškodovanih ali večje škode na infrastrukturi.