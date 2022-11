Ob drugem županskem krogu v Murski Soboti za koalicijo odprte vse opcije

Murska Sobota, 21. novembra - Murska Sobota po prvem krogu volitev še nima župana, prav tako pa po zagotovilih predstavnikov največjih strank v mestnem svetu tudi nima koalicije, ampak bo ta odvisna od pogajanj. Gibanje Svoboda in SD imata po osem svetniških mandatov, SDS pa šest. Pri vseh zatrjujejo, da so odprti za pogajanja z vsemi in da so vse opcije odprte.