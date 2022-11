Ljubljana, 21. novembra - Premier Robert Golob se bo z novoizvoljeno predsednico republike Natašo Pirc Musar srečal ob 14. uri (IN NE ob 13.30, kot je bilo napovedano) v kabinetu predsednika vlade na Gregorčičevi 25, izjava pa bo ob 15.30 (IN NE ob 15. uri, kot je bilo napovedano) v velikem novinarskem središču na Gregorčičevi 20, so sporočili iz premierjevega kabineta.