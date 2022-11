Komentator Rok Kajzer: V Mariboru odločilna nizka volilna udeležba in napačna taktika Flisa

Maribor, 21. novembra - Na to, da sta se v Mariboru v drugi krog županskih volitev tako kot pred štirimi leti uvrstila Saša Arsenovič (nestrankarski) in Franc Kangler (NLS), sta po ocenah urednika Večerove priloge V soboto Roka Kajzerja odločilno vplivala nizka volilna udeležba in napačna taktika kandidata Gibanja Svoboda Vojka Flisa.