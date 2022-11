Inšpektorji ugotavljajo ustrezno skrb za dvigala v večstanovanjskih stavbah

Ljubljana, 21. novembra - Inšpektorji pri nadzoru dvigal in njihovem vzdrževanju v večstanovanjskih stavbah niso odkrili večjih nepravilnosti. Preverili so jih v 15 objektih po državi, ureditveno odločbo pa izdali le v enem primeru in ta je bila tudi izvršena, so sporočili z Inšpektorata za okolje in prostor.