V Srbiji v poplavah umrl deček, v Albaniji pogrešajo očeta in sina

Novi Pazar/Skader, 21. novembra - Dele Srbije, Albanije in Kosova so v nedeljo prizadele poplave. Najhuje je bilo na območju Novega Pazarja in Tutina na jugozahodu Srbije, kjer se je v reki Vidrenjak utopil dveletni deček. V Albaniji je v reki na severu države z avtomobilom pristal oče s sinom in hčerko, ki pa se ji je uspelo rešiti, poročajo lokalni mediji.