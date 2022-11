Vrhovno sodišče Nove Zelandije odločilo, da volilna pravica z 18 leti krši pravice mladih

Wellington, 21. novembra - Vrhovno sodišče Nove Zelandije je danes odločilo, da sedanja volilna pravica s starostno mejo 18 let krši pravice mladih, zaradi česar je vlada premierke Jacinde Ardern primorana preučiti načrte za znižanje starosti na 16 let. Pobudniki presoje so trdili, da gre za diskriminacijo in kršitev človekovih pravic.