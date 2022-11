Covid-19 znižuje tečaje širom Azije, izjema Japonska

New York/Tokio, 21. novembra - Novi izbruhi okužb s koronavirusom na Kitajskem, povezani s strogimi omejitvenimi ukrepi za preprečevanje okužb, so danes občutno navzdol potisnili kar nekaj pomembnejših borz v Aziji. Vlagatelji se bojijo, da bo to še dodatno ohladilo kitajsko gospodarsko rast. Borza v Tokiu je medtem stabilna.