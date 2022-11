Iran ponovno izvedel zračne napade na kurdske skupine v Iraku

Erbil, 21. novembra - Iran je v nedeljo zvečer izvedel nove raketne in brezpilotne napade na kurdske skupine na območju iraškega Kurdistana. Te poročajo, da so napadi na njihove objekte terjali najmanj eno smrtno žrtev. Teheran sicer napadene skupine krivi, da podpihujejo val protestov, ki so Iran zajeli po smrti 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini.