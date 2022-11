Bržan zmagovalec županske tekme v Kopru, v mestnem svetu slavila Popovičeva lista

Koper, 21. novembra - Aleš Bržan tudi po skoraj vseh preštetih glasovnicah ostaja zmagovalec županske tekme v Kopru. Volivke in volivci so mu po delnih neuradnih izidih namenili 53,6 odstotka glasov in mu s tem zagotovili že v prvem krogu volitev še drugi mandat na čelu Kopra. Od tekmecev se mu je najbolj približal nekdanji župan Boris Popovič s 37,7 odstotka glasov.