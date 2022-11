Med mestnimi občinami najvišja udeležba v Kopru, najnižja v Ljubljani

Ljubljana, 21. novembra - Nedeljskih volitev županov in članov občinskih svetov se je po neuradnih delnih izidih udeležilo 47,43 odstotka vseh volilnih upravičencev. V mestnih občinah pa je na volišča prišlo še nekaj manj, in sicer 42,91 odstotka volivcev, od tega so najvišjo udeležbo zabeležili v Kopru, najnižjo pa v Ljubljani.