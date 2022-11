V Tolminu v drugem krogu Oton Bratuž (SDS) in Alen Červ (SD)

Tolmin, 20. novembra - V Tolminu so se volivci odločili, da ne bodo podprli dosedanje podžupanje Maše Klavora, ki jo je junija imenoval dotedanji župan Uroš Brežan, ko je bil sam imenovan za ministra za okolje in prostor. Po preštetih več kot 98 odstotkih glasovnic gresta v drugi krog Oton Bratuž (SDS) z 39,5 odstotka podpore in Alen Červ (SD) s 34,6 odstotka.