Karel III. prepovedal foie gras v vsej kraljevih rezidencah

London, 21. novembra - Britanski kralj Karel III. je prepovedal postrežbo foie gras v vseh kraljevih rezidencah, so sporočili iz skupine za pravice živali Peta. Kralj je sporno pašteto že odstranil iz svojih rezidenc, ko je bil še valižanski princ. Iz Pete pa so sedaj sporočili, da so od kraljeve družine dobili pismo, ki potrjuje, da je to živilo umaknjeno.