Na podnebni konferenci dogovor o skladu za blaženje podnebnih sprememb, a brez napredka pri izpustih

pripravila Laura Štraser

Bruselj/Ljubljana/Šarm el Šejk, 20. novembra - Podnebna konferenca ZN, ki se je davi po podaljških končala v Šarm el Šejku, je prinesla dogovor o skladu za blaženje škode, ki jo povzročajo podnebne spremembe v državah v razvoju, kar so slednje tudi pozdravile. Volje za dodatne zaveze glede nižjih izpustov in uporabe fosilnih goriv pa je zmanjkalo, na kar opozarjajo razvite države in nevladniki.