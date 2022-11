Do zaprtja volišč skupno 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Ljubljana, 20. novembra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka v soboto do danes do 19. ure, ko so se zaprla volišča, prejela 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Od tega inšpektorat za notranje zadeve obravnava 32 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, je objavilo ministrstvo za notranje zadeve.