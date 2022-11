V Krškem napeto in v pričakovanju drugega kroga

Krško, 20. novembra - V volilnih štabih šestih županskih kandidatov v Mestni občini Krško je po zaprtju volišču napeto in v pričakovanju uvrstitev v drugi volilni krog. Izide volitev čakajo v gostinskih lokalih v Krškem, v Leskovcu in Nemški vasi. Županske kandidate pričakujejo okoli 20. ure ali še kasneje, v nekaterih lokalih pa že pripravljajo hrano in pijačo.