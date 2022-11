Na Koroškem dva nova župana in dva druga kroga županskih volitev

Dravograd/Prevalje/Muta, 21. novembra - Na Koroškem so nedeljske lokalne volitve prinesle nova župana v občinah Podvelka in Muta ter dva druga kroga volitev, ki bosta 4. decembra potekala v občinah Dravograd in Mežica. Na Muti je nova županja postala Angelca Mrak, ki je ob visoki, 70-odstotni volilni udeležbi z dobrimi 64 odstotki podpore premagala dosedanjega župana Mirka Vošnerja.