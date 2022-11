V prvem krogu izvoljenih 165 županov

Ljubljana, 21. novembra - V prvem krogu županskih volitev so od 212 občin župane izvolili v 165 občinah, kažejo trenutni, delni in neuradni izidi. Pred štirimi leti se je to zgodilo v 156 občinah. Župane za prihodnja štiri leta so v nedeljo dobili tudi v šestih mestnih občinah. V 51 občinah pa novi župani v letošnji volilni tekmi niso imeli nobenega protikandidata.