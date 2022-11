Devetnajst golov Prekmurk Krimu

Ljubljana, 20. novembra - V 11., predzadnjem krogu 1. SNŽL so po pričakovanju najvišjo zmago zabeležile nogometašice vodilne ekipe Nona Pomurje Beltincev, ki so z 19:0 premagale Krim, 15 golov so dosegle že v prvem polčasu. Drugouvrščena Olimpija je z 10:0 premagala Primorje, v neposrednem obračunu za tretje mesto pa je bila Ljubljana s 7:1 boljša od Radomelj.