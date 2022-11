Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. in 20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale predvsem o današnjih lokalnih volitvah, ki se odvijajo v 212 občinah po Sloveniji in v katerih bodo volivci izbirali župane, občinske svete in mestne svete. Agencije so ob tem poročale tudi o izjavi nekdanjega obrambnega ministra Romana Jakiča, ki je podprl prizadevanja Severne Makedonije za članstvo v EU.