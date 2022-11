Jeseničani brez uvrstitve na zaključni turnir celinskega pokala

Cardiff, 20. novembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi turnirja 3. kroga celinskega pokala v Cardiffu (skupina E) izgubili s francosko ekipo Angers z 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). S tem porazom so Jeseničani ostali brez možnosti za napredovanje na zaključni turnir sredi januarja, kamor sta se uvrstila domača ekipa Cardiff Devils in Angers.