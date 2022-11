Do 16. ure volila nekaj manj kot tretjina upravičencev

Ljubljana, 20. novembra - Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 16. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 550.815 oziroma 32,72 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prejšnjih volitvah. V mestnih občinah je bila udeležba 28,36-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo.