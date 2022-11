Igralcu Michaelu J. Foxu častni oskar za boj proti Parkinsonovi bolezni

Los Angeles, 20. novembra - Približno štiri mesece pred 95. podelitvijo filmskih nagrad oskar so v soboto zvečer v Los Angelesu podelili častne oskarje. Med prejemniki je bil tudi igralec Michael J. Fox, ki je zaslovel s filmi Nazaj v prihodnost, in sicer za svoje humanitarno delo v boju proti Parkinsonovi bolezni, s katero se tudi sam spopada že od zgodnjih 90. let.