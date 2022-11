Aktualni župan Celja Šrot se bo v drugem krogu soočil z neodvisnim Matijo Kovačem

Celje, 20. novembra - Volivci v Celju so aktualnega župana Bojana Šrota, ki občino vodi že 24 let, na današnjih lokalnih volitvah poslali v drugi krog. Namenili so mu nekaj več kot 47 odstotkov glasov, v drugi krog pa se je uspelo uvrstiti tudi neodvisnemu kandidatu Matiji Kovaču, ki je po več kot 80 odstotkih preštetih glasov prejel dobrih 32 odstotkov glasov.