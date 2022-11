Vreme: oblačno

Ljubljana, 20. novembra - Na zahodu bo delno jasno, drugod večinoma oblačno, ponekod na jugovzhodu bodo popoldne še rahle padavine. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo v večjem delu države delno razjasnilo, marsikje po nižinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem in v gorah, po nižinah v notranjosti se bo zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno s padavinami. Po nižinah bo večinoma deževalo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, popoldne pa bo na Primorskem zapihala burja.

V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale, na zahodu se bo delno zjasnilo.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se bo iznad Jadrana počasi pomaknilo proti vzhodu. Od severovzhoda k nam priteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno in zahodno od nas deloma jasno, drugod bodo sprva še padavine, ki bodo do večera ponehale. V Gorskem Kotarju bo snežilo. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne slabela.

V ponedeljek bo deloma jasno in marsikje po nižinah megleno.

Vremenska obremenitev bo v nedeljo postopno popustila. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.