Več kot tri milijone evrov za redko Dončićevo zbirateljsko kartico

New York, 20. novembra - Luka Dončić ne blesti le v dvoranah v severnoameriški ligi NBA. Za slovenskega zvezdnika je veliko zanimanja tudi zunaj košarkarskih dvoran. Na uradni dražbi so za več kot tri milijone evrov prodali redko zbirateljsko kartico z Dončićevo podobo in njegovim podpisom iz njegove uvodne sezone v ligi NBA, poroča medijska mreža ESPN