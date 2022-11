Brazilci kot zadnji prispeli na prizorišče SP v Katarju

Doha, 20. novembra - Brazilska nogometna reprezentanca na čelu z Neymarjem je pozno sinoči kot zadnja od 32 ekip prispela v Katar, kjer se danes začenja svetovno prvenstvo. Brazilci so v lovu na šesti naslov prvaka eni glavnih favoritov prvenstva, za njimi so izjemne kvalifikacije, v južnoameriški skupini so končali na čelu brez poraza.