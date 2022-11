V 1. SKL zmagi ljubljanskih ekip

Ljubljana, 19. novembra - Danes sta bili odigrani dve tekmi nepopolnega 8. kroga v 1. SKL za ženske, na obeh pa so bile uspešnejše košarkarice ljubljanskih ekip. Akson Ilirija je ugnala Tosamo Ledito s 77:55 in prišla do svoje tretje zaporedne zmage, Derby Ježica pa je prekinila niz dveh zaporednih porazov z uspehom proti Domžalam z 81:45.