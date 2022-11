Norvežanke naskakujejo deveto, Danke pa četrto lovoriko

Ljubljana, 20. novembra - Zadnji dan evropskega prvenstva v ženskem rokometu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji je rezerviran za najbolj pomembni tekmi. Obe bosta v največji slovenski dvorani v Stožicah, tekma za tretje mesto med Črnogorkami in Francozinjami se bo pričela ob 17.45, finalna med Dankami in Norvežankami pa ob 20.30.