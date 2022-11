V medvoški občini prenovili gozdno učno pot na Golem Brdu

Medvode, 20. novembra - V Občini Medvode so nedavno odprli na novo urejeno gozdno učno pot na Golem Brdu. Gre za enega od 32 projektov participativnega proračuna, katerim so občani na lanskem glasovanju namenili največ glasov. Vsebina učne poti otroke in druge obiskovalce nagovarja k ohranjanju narave, varovanju okolja in zaščiti živali, so sporočili iz občine.