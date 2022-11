Vreme: Oblačno

Ljubljana, 19. novembra - Ponoči bo oblačno. Padavine se bodo od jugovzhoda razširile nad večji del osrednje in vzhodne Slovenije. Meja sneženja bo večinoma na nadmorski višini med 400 in 700 metrov. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.