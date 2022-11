Ljubljana, 19. novembra - Nogometaši Rogaške in Aluminija so v 17. krogu 2. SNL dosegli zmagi, s čimer ostajajo na vrhu lestvice. Rogaška ima po domači zmagi proti Rudarju Velenju s 5:3 še naprej točko naskoka pred Kidričani, ki so v gosteh premagali Ilirijo s 3:2.