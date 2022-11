Na Socialnem tednu od pogovorov do razstav

Ljubljana/Slovenj Gradec/Maribor, 19. novembra - V organizaciji Zavoda za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Socialna akademija od 17. do 26. novembra poteka Socialni teden, ki vključuje številne dogodke od pogovorov do razstav. Njegov namen je spodbujati družbeno odgovornost in aktivno državljanstvo posameznikov, krepiti civilno družbo in prispevati k razmišljanju o izzivih v prihodnosti.