Bojana Pejić na slovesnosti v Cukrarni prejela nagrado Igorja Zabela

Ljubljana, 19. novembra - Umetnostna zgodovinarka in kuratorka iz Beograda Bojana Pejić, ki živi v Berlinu, je v petek zvečer na slovesnosti v Cukrarni prejela nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo. Nagrado bienalno podeljujejo kustosom, umetnostnim zgodovinarjem, teoretikom, piscem in kritikom, ki se posvečajo umetnosti srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.