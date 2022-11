V Ukrajini onemogočena skoraj polovica energetskega sistema

Kijev, 19. novembra - Nedavni val ruskih napadov z raketami in droni je onemogočil skoraj polovico energetskega sistema v Ukrajini, je v petek dejal ukrajinski premier Denis Šmihal. Predsednik države Volodimir Zelenski je medtem ponoči sporočil, da so razmere še posebej težke v 17 regijah in prestolnici Kijev.