Večina članic Apeca obsodila vojno v Ukrajini

Bangkok, 19. novembra - Voditelji držav članic foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) so ob zaključku dvodnevnega srečanja v Bangkoku danes sprejeli izjavo, v kateri navajajo, da jih večina obsoja vojno v Ukrajini. Obenem so tudi kritični do ekonomskih pretresov, s katerimi se posledično sooča svet.