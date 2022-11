Kopitarjevi kralji izgubili v Vancouvru

Vancouver, 19. novembra - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL utrpela poraz v Vancouvru, kjer so domači Canucks slavili z izidom 4:1. Slovenski kapetan kraljev Anže Kopitar je v 21 minutah ostal brez točke. Kljub porazu je Los Angeles ostal četrti v ligi, ima 23 točk ter zaostaja le za Bostonom (30), New Jerseyjem (28) in Vegasom (28).