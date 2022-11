Newyorški borzni indeksi kljub popuščanju strahov pred inflacijo s tedenskim padcem

New York, 19. novembra - Newyorški borzni indeksi so v minulem trgovalnem tednu rahlo nazadovali. Do padca je prišlo, čeprav vlagateljev več ni toliko strah inflacije, ki kaže znake umirjanja. S tem se krepi tudi ocena, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve upočasnila dinamiko zaostrovanja denarne politike. Trge zdaj bolj skrbi morebitna recesija.