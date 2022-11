Newyorške borze končale v zelenem

New York, 18. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Za pozitivno vzdušje so poskrbeli spodbudni poslovni rezultati nekaterih večjih trgovcev, trgi pa so se skušali otresti skrbi glede nadaljnjih dvigov obrestnih mer s strani ameriške centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.