Triglav zmagal četrtič zapored

Slovenske Konjice, 18. novembra - Košarkarice Pro-Bit Konjic in Triglava so odprle 8. krog državnega prvenstva. Uspešnejše so bile gostje, ki so si s suvereno igro priborile veliko razliko in prišle do četrte zaporedne zmage (73:36). Dve tekmi bosta še v soboto, Cinkarna Celje in VBO Maribor pa se bosta srečala v začetku decembra.