Danske in norveške rokometašice za zlato kolajno v Ljubljani

Ljubljana, 18. novembra - Danske in norveške rokometašice so se po polfinalnih tekmah prebile v nedeljski veliki finale evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Danska je bila na današnji prvi polfinalni tekmi v Ljubljani boljša od Črne gore s 27:23 (14:10), Norveška pa na drugi od Francije z 28:20 (12:11).