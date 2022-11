Sporočilo uredništvom - pravila STA pri spremljanju kampanje za volitve predsednika OKS 2022

V času od uradnega objavljenega podatka o imenih prijavljenih kandidatov za mesto predsednika OKS do volilne skupščine OKS, ki bo 16. decembra, bo STA v novinarskih prispevkih v splošnem servisu spremljala pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko agencije, agencijskim priročnikom in veljavnimi profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo uravnoteženo in nepristransko predstavitev kandidatov in njihovih programov.

V sklopu pokrivanja kampanje namerava STA pripraviti intervjuje s kandidati za predsednika OKS in njihovimi stališči o ključnih temah v športu v državi. Še pred volilno skupščino načrtuje tudi izvedbo javne okrogle mize z razpravo z vsemi kandidati.

STA se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibala objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

STA nima vpliva na objavo informacij v drugih servisih in medijih, ki so naročniki agencijskega servisa STA.