V Oklahomi smrtno kazen izvršili, v Alabami preložili

Tulsa, 18. novembra - V ameriški zvezni državi Oklahoma so v četrtek usmrtili obsojenca za umor triletnega fanta. V sredo so usmrtitvi izvršili že v Teksasu in Arizoni, za četrtek predvideno usmrtitev v Alabami pa so preložili. V času pandemije koronavirusa so v ZDA usmrtitve začasno upočasnili oziroma ustavili, sedaj pa se število teh znova zvišuje.