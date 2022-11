SBI TOP ta teden pridobil več kot pet odstotkov

Ljubljana, 18. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP ta teden pridobil 5,4 odstotka in se ustavil pri 1099,26 točke. Borzni posredniki so v tem času sklenili za približno 15,4 milijona evrov prometa. Med odmevnejšimi dogodki trgovalnega tedna je bila objava devetmesečnih poslovnih rezultatov Krke in Save Re.