Povratnico iz Sirije na Danskem obsodili spodbujanja terorizma

Esbjerg, 18. novembra - Prvo od treh danskih državljank, ki so jih lani na Dansko pripeljali iz centra za pridržanje v Siriji, so danes na podlagi obtožnice o spodbujanju terorizma obsodili na zaporno kazen. Na sodišču v Esbjergu so 35-letni materi izrekli kazen triletnega zapora, so sporočili iz danske policije. Izmed treh žensk je bila edina, ki je krivdo priznala.