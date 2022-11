S podelitvijo nagrad se na Jesenicah zaključujejo 35. Čufarjevi dnevi

Jesenice, 19. novembra - S podelitvijo nagrad in plaket se bo drevi v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah zaključil tradicionalni festival ljubiteljskih gledališč iz Slovenije in zamejstva. 35. Čufarjevi dnevi, ki so se začeli v ponedeljek, so doslej ponudili pet predstav, šesta pa bo na ogled drevi ob 18. uri. Ob 19.45 bo sledil slavnostni zaključek festivala.