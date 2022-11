V dunajski Albertini razstava o šestih stoletjih grafične umetnosti

Dunaj, 20. novembra - V dunajskem muzeju Albertina za januar napovedujejo odprtje razstave Grafika: Od Dürerja do Picassa. Kot so zapisali, je grafična zbirka Albertine izjemna v svetovnem merilu, najznamenitejšimi primerki iz zbirke lahko dobro predstavijo zgodovino grafične umetnosti. Pričujoča razstava bo zajela obdobje od prvih grafik do umetnosti moderne dobe.