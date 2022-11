Ljubljanska borza: SBI TOP teden sklenil v zelenem

Ljubljana, 18. novembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je tudi zadnji dan v tednu končalo z rastjo. Indeks SBI TOP je današnje trgovanje sklenil 0,73 odstotka nad izhodiščem pri 1099,26 točke. Najvišjo rast v prvi kotaciji so beležile delnice Cinkarne Celje, najbolj prometne pa so bile Krkine. Skupno so vlagatelji opravili za 994.213 evrov poslov.