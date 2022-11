Formula 1 naslednje leto uvaja novo žensko dirkaško serijo

London, 18. novembra - Vodstvo formule 1 je na spletni strani objavilo, da bo v sezoni 2023 uvedlo novo tekmovanje, namenjeno samo voznicam. Imenovalo se bo F1 Academy, namen pa je vzgoja in priprava dirkačic za višje ravni tekmovanj, kot so W Series, pa tudi formula 1, formula 2 in formula 3.