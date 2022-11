Cukrarni priznanje živa za najboljši spomenik kulturne dediščine

Ljubljana, 18. novembra - Na brežiškem gradu so podelili priznanja živa. Priznanje živa za najboljši slovanski muzej je prejel Mestni muzej Virovitica na Hrvaškem, živo za najboljši spomenik kulturne dediščine pa Cukrarna, ki sodi k Muzeju in galerijam mesta Ljubljana, so sporočili iz Foruma slovanskih kultur.